Вона неймовірна: Елізабет Герлі у червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом сяяла на вечірці в Іспанії

Елізабет Герлі відвідала вечірку Remus Lifestyle Night, яку організував відомий агент із елітної нерухомості Марсель Ремус в іспанському курортному місті Пальма-де-Майорка.

Акторка зявилася перед камерами в ефектному образі. На ній була червона сукня максі з рюшами на плечах, глибоким декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальний бюст, та високим розрізом.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Ліз доповнила червоними босоніжками на високій платформі і підборах.

Герлі зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з камінням, а шию – ланцюжком із кулоном у вигляді серця. Вона мала неймовірний вигляд.

Елізабет Герлі із сином / Фото: Getty Images

На захід акторка приїхала разом зі своїм сином-красенем Деміаном. На хлопцеві був блакитний костюм, піджак якого він одягнув на голе тіло. Вбрання Деміан доповнив білими кросівками на високій підошві.

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