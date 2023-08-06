Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вона неймовірна: Елізабет Герлі у червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом сяяла на вечірці в Іспанії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
506
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вона неймовірна: Елізабет Герлі у червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом сяяла на вечірці в Іспанії

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

58-річна британська акторка приїхала на захід до Пальми-де-Майорки.

Елізабет Герлі відвідала вечірку Remus Lifestyle Night, яку організував відомий агент із елітної нерухомості Марсель Ремус в іспанському курортному місті Пальма-де-Майорка.

Акторка зявилася перед камерами в ефектному образі. На ній була червона сукня максі з рюшами на плечах, глибоким декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальний бюст, та високим розрізом.

Елізабет Герлі / © Getty Images
Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Ліз доповнила червоними босоніжками на високій платформі і підборах.

Герлі зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з камінням, а шию – ланцюжком із кулоном у вигляді серця. Вона мала неймовірний вигляд.

Елізабет Герлі із сином / © Getty Images
Елізабет Герлі із сином / Фото: Getty Images

На захід акторка приїхала разом зі своїм сином-красенем Деміаном. На хлопцеві був блакитний костюм, піджак якого він одягнув на голе тіло. Вбрання Деміан доповнив білими кросівками на високій підошві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
506
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація