ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у леопардовому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Британська акторка потішила фоловерів новим гарячим знімком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram фото, зроблене під час відпочинку у теплих краях. Акторка позувала біля пальми у гламурному бікіні з леопардовим принтом і золотими ланцюжками від власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі продемонструвала струнку і гарну фігуру. Вона перебуває у чудовій формі.

Свій пляжний лук зірка доповнила об’ємним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і сережками-кільцями у вухах.

«Життя — це пляж. Коли я знімалася для своєї першої обкладинки американського Vogue (звичайно ж, у бікіні), надзвичайний Стівен Майзел навчив мене, наскільки важливим є контрове освітлення для гарного пляжного фото — і донині я дотримуюся його мудрості, тож ось я хизуюся», — підписала знімок Елізабет.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні спокусливо поплавала на матрасі у басейні.

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie