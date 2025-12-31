- Дата публікації
Вона неймовірна: 60-річна Елізабет Герлі у леопардовому бікіні похизувалася ідеальною фігурою
Британська акторка потішила фоловерів новим гарячим знімком.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram фото, зроблене під час відпочинку у теплих краях. Акторка позувала біля пальми у гламурному бікіні з леопардовим принтом і золотими ланцюжками від власного бренду Elizabeth Hurley Beach.
Герлі продемонструвала струнку і гарну фігуру. Вона перебуває у чудовій формі.
Свій пляжний лук зірка доповнила об’ємним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і сережками-кільцями у вухах.
«Життя — це пляж. Коли я знімалася для своєї першої обкладинки американського Vogue (звичайно ж, у бікіні), надзвичайний Стівен Майзел навчив мене, наскільки важливим є контрове освітлення для гарного пляжного фото — і донині я дотримуюся його мудрості, тож ось я хизуюся», — підписала знімок Елізабет.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні спокусливо поплавала на матрасі у басейні.