Вона неймовірна: Гайді Клум показала два розкішні вбрання, які ви точно захочете повторити

Вона детально продумує кожен образи, щоб усі аксесуари та вбрання поєднувалися.

50-річна супермодель та ведуча знову змусила всіх дивитися лише на себе, коли з'явилася на вулиці Пасадени. Гайді прямувала на знімання розважального шоу America's Got Talent, які стартували нещодавно.

Клум продемонструвала два луки. Перше вбрання – це поєднання стильних чорних кюлот, білої футболки та джинсової жилетки з безліччю прострочень та замків, яка була виконана у стилістиці моди 90-х.

Також вона додала в образ чорні туфлі на підборах, сонцезахисні окуляри та велику сумку Louis Vuitton. Волосся Клум уклала в легкі локони і зробила чубчик-шторку.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Другий її образ — це чорна шкіряна сукня довжини міді, яка також мала бретельку-галтер. Сукню вона носила розстебнувши в зоні грудей і доповнивши її трендовими чоботями та невеликою сумкою. Також Гайді доповнила образ сонцезахисними окулярами, макіяжем та довгим манікюром.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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