Вона неймовірна: Гайді Клум у розкішній мінісукні блиснула спокусливими грудьми

Гайді Клум стала гостею святкування 50-річчя People + Chain, яке відбулося у The Chain House у Лос-Анджелесі.

Модель викликала справжній фурор своєю ефектною появою на івенті. Вона була одягнена у золоту мінісукню з "хижим" принтом, повністю розшиту стразами.

Вбрання мало американську пройму, яка оголювала частину її пишного бюсту. А ще довжина міні чудово підкреслила її струнку фігуру.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Образ Гайді доповнила чорним клатчем, інкрустованим стразами, та чорними мюлями зі стразами і на шпильках.

У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із золотими тінями і довгими віями, нюдові манікюр і педикюр, а також каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала стильний лук у білій базовій майці з чорною спідницею на ґудзиках і з кишенями.

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