Вона неймовірна: Гайді Клум у золотій сукні з торочкою прийшла на вечерю у Каннах
Супермодель і телеведуча Гайді Клум відвідала урочисту вечерю з нагоди церемонії відкриття 79-го щорічного Каннського кінофестивалю, що відбулася 12 травня.
Вона просто сяяла у золотій сукні міді з глибоким декольте, що була виконана у естетиці 1920-х років. Вбрання було розкішно розшите склярусом, а також торочкою з нього, тому коли зірка рухалась, кожна деталь сукні рухалась з нею і це було розкішно та дуже гламурно.
Образ Клум доповнила золотистими мюлями, невеликою сумкою і коштовностями, а завершували цей лук макіяж і зачіска з локонами.
Також Гайді вийшла на червону доріжку і жень відкриття кінофестивалю. Вона постала перед камерами також у золотій сукні від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025, яку прикрашали складки і велика квітка на грудях.