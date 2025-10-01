Вона неймовірна: Гайді Клум взяла участь у гламурному шоу і вийшла на подіум

Гайді Клум / © Getty Images

Німецька супермодель Гайді Клум зараз рідко виходить на подіум, а більше зайнята кар’єрою телеведучої і студійними зніманнями, проте цього тижня вона потішила прихильників участю в показі. Гайді з’явилася в шоу L’Oréal Paris у Франції.

Щорічно косметичний бренд збирає в Парижі своїх амбасадорів, які демонструють на подіумі вбрання від різних іменитих марок. Гайді цього разу вигуляла на подіумі довгу чорну сукню від турецького бренду Raisa Vanessa, заснованого сестрами Раїсою і Ванессою Сассон, які виросли в Стамбулі.

Гайді Клум / © Getty Images

Сукня була довгою, з високим розрізом на спідниці і глибоким декольте. Під грудьми її прикрашав декор у вигляді великої квітки.

Також суперзірку помітили папараці на вулиці, але вже в іншому образі. 30 вересня Клум прибула з Франції до Німеччини, де відвідала один з магазинів L’Oréal. Модель була одягнена в білосніжне вбрання, яке доповнила мюлями і золотими прикрасами.

Гайді Клум / © Getty Images

Минулого року Гайді Клум теж брала участь у цьому шоу, але на подіумі тоді з’явилася в латексній сукні та діамантах.