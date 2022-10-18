Вона неймовірна: Ізабель Гулар в обтислій сукні блиснула оголеними грудьми

37-річна модель разом із чоловіком відвідала церемонію вручення "Золотого м'яча".
Ізабель Гулар побувала на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2022 року, яка відбулася у театрі Дю Шатле у Парижі. Туди вона прийшла разом зі своїм чоловіком – німецьким воротарем футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Кевіном Траппом.
Манекенниця обрала для такої події елегантну обтислу чорну сукню із вирізами у зоні декольте і під грудьми, частину яких вона засвітила.
Вирізи також були на спині, які вона продемонструвала на фотографам.
Аутфіт Гулар доповнила чорними босоніжками і металевими браслетами на руках. Волосся модель зібрала у кінський хвіст, зробила вечірній макіяж і прикрасила вуха золотими сережками з діамантами.
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