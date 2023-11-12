Вона неймовірна: Кім Кардашян з'явилася на публіці у "голій" сукні з величезними чорними квітами

Телезірка Кім Кардашян вийшла до фотографа в Каліфорнії у вбранні з колекції осінь-зима 2023 року від бренду Balenciaga. На ній була чорна повністю прозора сукня з тонкої тканини, а прикрашали її великі чорні квіти.

Під сукнею у Кім був бежевий кетсьют, який закривав її тіло, але водночас створював "голий" ефект.

Доповнював вбрання атласний пояс із бантом на талії та гостроносе взуття. Також вона зробила довгий бежевий манікюр та мокре укладання. Макіяж у Кім був її улюбленій бежевій гамі.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

У цій сукні зірка відвідала благодійний захід Baby2Baby, який відбувся у Каліфорнії.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Поява у сукні чорного кольору вже друга цього місяця, адже зовсім нещодавно Кім сяяла перед камерами в готичній сукні з хрестами від американського бренду Chrome Hearts.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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