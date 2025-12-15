ТСН у соціальних мережах

Вона неймовірна красуня: 63-річна Демі Мур вийшла на червону доріжку

Акторка продемонструвала оригінальне поєднання речей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур відвідала захід присвячений серіалу Landman у Лос-Анджелесі. Акторка зіграла у шоу одну із головних ролей, тому також вийшла на фотокол і позувала фотографам.

63-річна зірка обрала для свого виходу образ від Gucci, який включав топ і кардиган із пухнастого трикотажу, а також гламурну сукню помаранчевого кольору, яка була виконана із мереживної тканини та прикрашена великим декором.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Також Демі доповнила вбрання гламурним взуттям на підборах, макіяжем та сережками. Волосся зірка розпустила.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше голлівудська зірка відвідала в розкішному золотому вбранні прем’єру короткометражного фільму Gucci «Тигр», який новий креативний директор Модного дому Демна Гвасалія презентував публіці замість традиційного показу мод. Демі зіграла у фільмі головну роль.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

