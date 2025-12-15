Вона неймовірна красуня: 63-річна Демі Мур вийшла на червону доріжку

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур відвідала захід присвячений серіалу Landman у Лос-Анджелесі. Акторка зіграла у шоу одну із головних ролей, тому також вийшла на фотокол і позувала фотографам.

63-річна зірка обрала для свого виходу образ від Gucci, який включав топ і кардиган із пухнастого трикотажу, а також гламурну сукню помаранчевого кольору, яка була виконана із мереживної тканини та прикрашена великим декором.



Також Демі доповнила вбрання гламурним взуттям на підборах, макіяжем та сережками. Волосся зірка розпустила.



Нагадаємо, що раніше голлівудська зірка відвідала в розкішному золотому вбранні прем’єру короткометражного фільму Gucci «Тигр», який новий креативний директор Модного дому Демна Гвасалія презентував публіці замість традиційного показу мод. Демі зіграла у фільмі головну роль.

