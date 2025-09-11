ТСН у соціальних мережах

Вона неймовірна: Марго Роббі у вінтажному вбранні кольору пудри з'явилася на фотоколі в Лондоні

Акторка презентувала романтичний фільм, у якому зіграла головну роль.

Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Австралійська красуня Марго Роббі вийшла з декрету після народження свого первістка і повернулася у світ кіно. Акторка знялася у фільмі «Велика смілива красива подорож» разом з Коліном Фарреллом і вирушила в промотур для його просування.

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

11 вересня вона з’явилася на фотоколі в Лондоні і позувала на даху з видом на історичний центр міста. Марго мала чарівний вигляд, адже її стиліст Ендрю Мукамал підібрав для неї вінтажне вбрання від Thierry Mugler з колекції осінь-зима 1998.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Лук акторки був відтінку пудри і включав бюст’є на широких бретельках і спідницю-олівець з дуже високим розрізом спереду.

Доповнювало вбрання пальто з тієї ж колекції з асиметричним подолом, яке Марго носила, трохи приспустивши з плечей. Такий модний трюк надавав образу акторки трохи грайливості і робив більш розслабленим.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Також свій образ Роббі доповнила окулярами від Khaite, оправа яких була схожа за кольором з її вбранням, і туфлями-човниками від Christian Louboutin.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Фільм «Велика смілива красива подорож» має вийти в прокат 18 вересня, а його сюжет розповість про двох незнайомців, які зустрічаються на весіллі спільного друга. Унаслідок загадкового збігу обставин вони вирушають у велику, сміливу, красиву подорож — дивовижну пригоду, що дарує їм можливість знову пережити найважливіші моменти свого життя.

Перший вихід акторки в межах промотуру до фільму відбувся в серпні. Марго в компанії свого колеги Коліна Фаррелла з’явилася в готелі Four Seasons Hotel Los Angeles. Вона була одягнена в маленьку чорну сукню від Stella McCartney з колекції Resort 2026.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

