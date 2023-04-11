Вона неймовірна: Мерая Кері з'явилася на вечірці у шкіряних лосинах та топі Prada

Тривалий час співачка боролася із зайвою вагою і зараз має просто приголомшливий вигляд.
Американська суперзірка, 54-річна співачка Мерая Кері, сходила в Лос-Анджелесі на афтепаті вечірку після прем'єри фільму "Усі страхи Бо", де головну роль зіграв Гоакін Фенікс.
Зірку сфотографували на вулиці в зухвалому образі — шкіряних обтислих лосинах, які вона поєднала з майкою, топом від Prada і шкіряним ременем з перфорацією і зав'язками.
Лук вона доповнила ідеальним укладанням з кучерями, сонцезахисними окулярами та великими сережками. Взула співачка лаковані босоніжки на високій платформі та широкому підборі.
Також на своїй сторінці в Instagram Мерая опублікувала дуже миле відео, в якому разом з дітьми та їхніми друзями гладила маленького сірого кролика та святкувала Великдень.
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