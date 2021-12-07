Вона неймовірна: Ніколь Кідман на прем'єрі фільму "Бути Рікардо" у Лос-Анджелесі

Вона неймовірна: Ніколь Кідман на прем'єрі фільму "Бути Рікардо" у Лос-Анджелесі

Акторка підкорила серця шанувальників новим образом. Сукня їй дуже личила.

Актори Ніколь Кідман та Гав'єр Бардем продовжують відвідувати прем'єрні покази фільму "Бути Рікардо" від Amazon Studios, у якому зіграли головні ролі. Черговий захід відбувся у Лос-Анджелесі у Музеї кіноакадемії.

Для свого виходу на червону доріжку Ніколь обрала сукню попелястого відтінку від бренду Armani. Вбрання не мав бретельок, а декольте прикрашав тонкий тюль з лелітками, також сукня мала пишну спідницю і повністю була виконана з невеликих оборок, які надавали їй легкості та оригінальності.

Ніколь Кідман / Associated Press

Образ Ніколь доповнила лаконічними діамантовими прикрасами, годинником на руці та елегантним укладанням з локонами. Шарму образу додала червона помада на губах.

Ніколь Кідман / Associated Press

Позувала фотографам Кідман у компанії свого колеги зі знімального майданчика Гав'єра Бардема. У новій картині вони виконали ролі акторів і за сумісництвом подружжя Люсіль Болл і Десі Арнаса, які прославилися завдяки першому в історії телебачення ситкому "Я люблю Люсі", що виходив на екрани в 50-х роках.

Ніколь Кідман / Associated Press

Фільм розповість історію про те, як пара зіштовхується з серйозною кризою, яка здатна поставити під загрозу їхню кар'єру та шлюб. Дії у фільмі охоплюватимуть тиждень життя Люсіль та Десі.

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