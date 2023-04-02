Вона неймовірна: Пенелопа Крус у рожевій сукні з пір'ям і розрізом сяяла на світському заході

47-річна іспанська акторка обрала для свого виходу вбрання від австралійського бренду.

Пенелопа Крус відвідала відкритті культурного центру Ніти Мукеш Амбані у Мумбаї. Там акторка продемонструвала розкішний образ.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Вона сяяла у чарівному ніжно-рожевій сукні максі від бренду Tamara Ralph зі шлейфом, прикрашеній пір'ям. Вбрання мало одне відкрите плече і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Аутфіт Крус доповнила срібними босоніжками на шпильках. Пенелопа зробила гарну зачіску, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками, а руку – каблучкою із цього самого комплекту. Бежевий манікюр і червоний педикюр завершили жіночний лук акторки.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Пенелопа Крус на показ Chanel у Парижі приїхала у короткій сукні-пальті з твіду сірого кольору зі шкіряним поясом на талії, декорованим пір'ям та брошкою з логотипом Chanel.

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