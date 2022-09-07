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Вона неймовірна: супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю

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Вона неймовірна: супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Вона, як завжди, була приголомшливою.

Українська супермодель Аліна Байкова відвідала 6 вересня 79-й Венеційський кінофестиваль. Зірка вийшла на червону доріжку найпрестижнішого кінозаходу Європи в ефектній блакитній мінісукні від бренду Rami Kadi.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Сукня Аліни була приталена, на одне плече, і мала довгий шлейф ззаду, а ось передня частина вбрання була дуже оригінальною, адже її прикрашав величезний бант, що перетікав у спідницю.

Також на сукні було плісування та дрібні блискітки, які під час спалахів камер та софітів гарно виблискували. Деталями створення сукні поділився на своїй сторінці бренд Rami Kadi, показавши ближче ручну роботу.

Також варто відзначити ніжний макіяж моделі, оригінальні кафи у вухах та розкішні сатинові туфлі-човники від українського бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

А перед виходом на доріжку Аліну помітили на пристані, коли вона прямувала на острів Лідо. На українці були мінішорти у патріотичний синьо-жовтий принт, біла блуза та сонцезахисні окуляри від Céline у білій оправі. Завершили лук сумка Pinko та слінгбеки лавандового відтінку.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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