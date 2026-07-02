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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Вона неймовірна: Вікторія Бекхем з’явилася у вишуканому образі з мереживом на подолі

Вікторія Бекхем прилетіла до Парижа, щоб прийняти участь у Тижні моди, який відбудеться у французській столиці дві 6 до 9 липня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Модельєрка одягла ансамбль, у якому її вже бачили раніше, зокрема поєднала класичний чорний топ без рукавів з оригінальною одноколірною спідницею Balenciaga, яка мала асиметричний поділ, її верх був чорним, а підкладка кремового відтінку і мала мереживо на подолі.

Цей образ британська знаменитість доповнила зачіскою з розпущеним волоссям, чорними мюлями з відкритим мисом та коштовностями, зокрема діамантами, годинником і окулярами. Звісно ж у руці вона несла сумку улюбленого дренту — білу Hermes Birkin доволі великого розміру.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Але це в не дивно, що Вікторія знову обрала цю сумку — це її улюблена модель і жінка має величезну колекцію таких аксесуарів.

Раніше у Парижі її зазнімкували зі ще однією сумкою Hermes, але іншої моделі, яка називається Kelly, а її вартість сягає 50 тисяч доларів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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