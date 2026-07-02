- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона неймовірна: Вікторія Бекхем з’явилася у вишуканому образі з мереживом на подолі
Вікторія Бекхем прилетіла до Парижа, щоб прийняти участь у Тижні моди, який відбудеться у французській столиці дві 6 до 9 липня 2026 року.
Модельєрка одягла ансамбль, у якому її вже бачили раніше, зокрема поєднала класичний чорний топ без рукавів з оригінальною одноколірною спідницею Balenciaga, яка мала асиметричний поділ, її верх був чорним, а підкладка кремового відтінку і мала мереживо на подолі.
Цей образ британська знаменитість доповнила зачіскою з розпущеним волоссям, чорними мюлями з відкритим мисом та коштовностями, зокрема діамантами, годинником і окулярами. Звісно ж у руці вона несла сумку улюбленого дренту — білу Hermes Birkin доволі великого розміру.
Але це в не дивно, що Вікторія знову обрала цю сумку — це її улюблена модель і жінка має величезну колекцію таких аксесуарів.
Раніше у Парижі її зазнімкували зі ще однією сумкою Hermes, але іншої моделі, яка називається Kelly, а її вартість сягає 50 тисяч доларів.