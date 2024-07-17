Вона неймовірна: зірка "Голодних ігор" у барвистій мінісукні приїхала до ювелірного магазину

Зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер – потрапила під приціл папараці, коли приїхала до флагманського магазину Swarovski на П'ятій авеню у Нью-Йорку. Фотографів вона дуже радісно зустріла.

Акторка мала неймовірний вигляд у барвистій мінісукні з квітковим принтом і сердечками. Вбрання мало пікантне декольте з брошкою з різнокольоровим камінням і пишну спідницю із завищеною талією. Сукня чудово підкреслила стрункі ноги Рейчел.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні лаковані босоніжки зі шнурівками на щиколотках. У руці зірка тримала чорну сумку з крокодилячої шкіри і з ручкою кольору металік.

Зеглер зробила хвилясте укладання, макіяж із рожевими рум'янами, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – срібним ланцюжком, а палець – діамантовою каблучкою. Червоний манікюр завершив лук акторки.

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