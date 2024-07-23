Вона неймовірно красива: Блейк Лайвлі у блакитній мінісукні з квітами дорогою на прем'єру фільму

Вони мали надзвичайний вигляд, але будемо чесні — Бейк затьмарила на цьому заході всіх.

22 липня у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Дедпул і Росомаха", в якому головні ролі виконали незмінні Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман. Однак прибув на захід Раян зі своєю чарівною дружиною — акторкою Блейк Лайвлі відомою багатьом кіноманам за серіалом "Пліткарка" і попри те, що зіркою заходу був він — фотографи були націлені винятково на Блейк.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Акторка, і за сумісництвом мати чотирьох доньок, одягла блакитну мінісукню від Модного дому Balmain. Вбрання складалося з дрібних складок, а також мало відкриті плечі.

У зоні грудей та подолу вбрання прикрашало драпування тканиною коралового кольору, а також квіткова аплікація. Доповнила образ Блейк червоними туфлями на підборах, квітами у волоссі, кораловою помадою та манікюром, який теж відповідав її вбранню. Волосся вона зібрала у високий хвіст і додала до луку кілька прикрас.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Це вбрання Блейк було з колекції весна-літо 2024, яка дуже активно обговорювалася, адже перед показом практично всю її вкрали і дизайнерові Олів'є Рустену довелося за короткий термін створити її заново. Вбрання з цієї колекції акторка одягає не вперше, оскільки також з'явилася в мінісукні з квітами з бісеру, яку носила у поєднанні з легкою напівпрозорою шифоновою блузою і топом-бюстьє.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Це вбрання вона одягала на захід присвячений фільму "Покинь, якщо кохаєш", який заснований на однойменному романі Коллін Гувер.

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