ТСН у соціальних мережах

Вона неймовірно стильна: 80-річна Гелен Міррен захопила аутфітом на церемонії

80-річна дама Гелен Міррен відвідала чергову світську церемонію.

Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Британська акторка позувала в залі для переможців на церемонії вручення премії Лоуренса Олів’є 2026 року, присвяченій 50-річчю нагороди, в Альберт-голі в Лондоні.

Міррен обрала для світського виходу неймовірної краси білий ансамбль. На ній була подовжена сорочка з поясом на талії та візерунком у вигляді чорної квітки й максіспідниця такого ж кольору. Гелен доповнила аутфіт чорними замшевими туфлями на невисоких підборах, а також наділа сережки-вісячки з дрібними перлинами, які чудово гармонували з її образом.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Акторка мала розпущене біляве волосся, а в макіяжі трохи підкреслила губи й очі. Перед камерами фотографів Міррен позувала з усмішкою на обличчі та сяяла.

Востаннє на публіці ми бачили акторку ще в січні. Тоді вона мала неймовірно ефектний вигляд у червоній сукні в принт «собачий зуб», поверх якої одягла біле пальто і замотала шию чорниим шарфом, відвідавши прем’єру мюзиклу «Високий полудень» у Вест-Енді, в театрі Гарольда Пінтера в Лондоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
