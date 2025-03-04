Вона обдурила шанувальників: у сукні Кім Кардашян був секрет, який не одразу всі побачили

Її сукня була насправді не такою простою, як здавалася.

Образи Кім Кардашян завжди обговорювані незалежно від того, що це за захід. Так трапилося і з її образом із вечірки Vanity Fair Oscar Party, яка проводилася після 97-ї церемонії "Оскар".

Телезірка та відома бізнеследі прийшла на цей захід у кутюрному вбранні від Balenciaga. Її сукня-бюстьє була пошита з білої тканини з ефектом пом'ятості і була без бретельок.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Привернуло увагу вбрання зірки через те, що воно було не таким як усі попередні образи, адже зазвичай Кім віддає перевагу сукням, які підкреслюють її ефектну фігуру. А ця сукня була з пишною спідницею, як у бального вбрання.

Однак насправді все виявилося зовсім інакше і Кім знову обрала справді оригінальну сукню, яка спереду була пишною, а ззаду обтискала її сідниці.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Також сукня мала кишені.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Більш детально її образ можете роздивитися у відео із заходу, де вона демонструє свою сукню у всій красі.

Кім Кардашян відвідала вечірку Vanity Fair з нагоди вручення премії "Оскар"

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