Вона обожнює гольф: який вигляд має Кетрін Зета-Джонс на полі і що зазвичай одягає

Кетрін Зета-Джонс — оскароносна акторка та дуже красива жінка, яка поза знімальним майданчиком має ще одну велику пристрасть — гольф. Протягом багатьох років вона займається цим видом спорту.

За словами Кетрін, вона раніше переважно грала на Бермудських островах, де вони мешкали протягом багатьох років з дітьми. Також у грі вона досягла хороших результатів і практично завжди виграє у свого чоловіка Майкла Дугласа.

"Гольф — чудова гра для жінок різного віку. На Бермудах я багато грала зі своїми подругами. Ми з нетерпінням чекали нашого часу на полі. Ми змагалися, ми надихали одна одну, ми гуляли полем, балакали, сміялися і відволікалися від усього насправді.", — сказала вона Golf Chic Magazine.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Але також акторка брала участь у турнірах, що відбувалися у різних країнах. Зокрема папараці фотографували її на Mission Hills Star Trophy у Хайкоу, острівній провінції Хайнань на півдні Китаю.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Образи акторки під час гри завжди прості, волосся вона зазвичай збирає у хвіст або пучок й іноді використовує шпильки та гумки з квітами. Також вона доповнює спортивні образи окулярами, кепками та спеціальними рукавичками.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Деякими знімками гри вона часто ділиться із шанувальниками у своїх соцмережах.

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