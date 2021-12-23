Вона одягала її двічі: історія знаменитої "газетної" сукні Керрі Бредшоу

Згадуємо цей розкішний образ головної героїні серіалу "Секс і місто".

У гардеробі Керрі Бредшоу було безліч вбрань з останніх колекцій, які моментально ставали хітами, після того як вона з'являлася в них у епізодах серіалу. Але особливу любов глядачів завоювала "газетна" сукня від Christian Dior з колекції осінь-зима 2000/2001.

Вперше це незвичайне вбрання всі побачили у 17-й серії 3-го сезону серіалу "Секс і місто". У цьому епізоді Керрі прямувала на зустріч із колишньою дружиною Супермена, щоб перепросити за те, що зруйнувала їхній шлюб. І вибрала вона для цього максимально сміливий і оригінальний образ — мінісукню з голою спиною, коміром-гойдалкою, золотистою фурнітурою на бретельках і, звісно ж, принтом у вигляді газетних вирізок.

Це одне з небагатьох вбрань, яке Керрі одягала повторно. Ще раз "газетну" сукню було показано глядачам десять років по тому в повнометражному фільмі "Секс і місто-2", коли вона прямувала на побачення з чоловіком. Образ доповнився туфлями Christian Louboutin, кольє Chahan Minassian і сумочкою Bea Valdes, всипаною стразами.

Сара Джессіка Паркер в плаття Dior / Getty Images

Але, попри те, що всі так люблять образ Сари Джесіки у цій сукні, історія у неї не надто ідеальна. Створив вбрання відомий дизайнер Джон Гальяно, який на момент виходу серіалу був креативним директором модного Дому Dior. Гальяно завжди відрізнявся своїм екстравагантним та епатажним стилем і 2000 року він створив нову зухвалу колекцію запозичивши "газетну" ідею у принта Ельзи Скіапареллі 1935 року, що складався з її власних вирізок із преси. Принт Гальяно отримав назву "Christian Dior Daily" і вперше дебютував під час кутюрної колекції Hobo Chic 2000 року.

Під час створення колекції дизайнер надихався безпритульними, яких він бачив на вулицях Парижа і вечірками 1920-1930-х років, на яких паризький вищий світ одягався бідняками задля розваги. Через глузливу експлуатацію образу безпритульних Гальяно викликав лють у критиків і публіки.

"Важко уявити клієнтів, які розщедрюються на 25 тисяч доларів, щоб мати вигляд бомжів", "Гальяно не усвідомлює, що бездомність — це ситуація на межі життя і смерті", — писали критики.

Під бутиком Dior на авеню Монтень зібрався натовп розлючених активістів. Вони одяглися в сміттєві пакети і скандували, що прийшли на кастинг до дизайнера. Після цього Гальяно публічно перепросив.

Негативний досвід послужив для дизайнера поштовхом, щоб створити нову колекцію Derelicte. Гальяно переробив тему газетного паперу в своєму наступному показі прет-а-порте осінь-зима 2000/2001 року, в якій і представив знамениту сукню. За певний час вона з'явилася в серіалі "Секс і місто".

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