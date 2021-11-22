Вона перестала старіти: розкішна Кейт Бекінсейл з'явилася на публіці в сукні на одне плече

Вона перестала старіти: розкішна Кейт Бекінсейл з'явилася на публіці в сукні на одне плече

Зірка відвідала захід у Каліфорнії.

48-річна британська акторка Кейт Бекінсейл знову приголомшила шанувальників своєю красою та розкішною зовнішністю, коли з'явилася на презентації книжки американського модельєра Крістіана Сіріано "Сукні, про які можна мріяти". Захід відбувався у Беверлі-Гіллз.

Кейт одягла для зіркової презентації чорну сукню від дизайнера. Вбрання було на одне плече, з довгим рукавом, який прикрашала величезна рюша. А сама сукня повністю складалася з невеликих оборок.

Образ красуня доповнила босоніжками на підборах, невеликою чорною сумкою та високим пучком. На руках у неї був місячний манікюр, виконаний чорним лаком, а у вухах великі сережки.

Кейт Бекінсейл / Getty Images

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