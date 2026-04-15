Вона повернулася: модель Ніна Агдал у бікіні знялася для легендарного глянцю

34-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Ніна Агдал — давно не з’являлася на сторінках глянцевих журналів. Останнім часом вона не бере участі в промокампаніях відомих брендів і не виходить на подіум — увесь свій час вона присвячує сім’ї і вихованню доньки.

І ось у своєму Instagram модель поділилася радісною новиною — вона з’явилася в новій фотосесії відомого глянцю. На сторінках журналу Sports Illustrated Ніна позувала в жовтому бікіні з рюшами в хвилях океану.

«Я повернулася», — лаконічно прокоментував новину Агдал.

Зазначимо, востаннє вона з’являлася у зніманнях для цього легендарного видання ще до своєї вагітності — 2024-го. Тоді Ніна була зазнімкована в пікантному білому купальнику.

У серпні 2025-го, нагадаємо, Ніна Агдал вийшла заміж в Італії. Модель та її бойфренд — блогер, боксер і рестлер Логан Пол — зіграли розкішне весілля на віллі на озері Комо, а фото показали в Мережі.