Вона повернулася: модель Ніна Агдал блиснула фігурою в ефектному купальнику

Модель давно не брала участі у фотосесіях для журналів.

Про 32-річну данську модель і колишню дівчину Леонардо Ді Капріо – Ніну Агдал – давно нічого не чути, вона не брала участі у промокампаніях відомих брендів і не виходила на подіум. Але манекенниця зробила виняток для легендарного журналу Sports Illustrated, якому цього року виповнюється 60 років. Саме до цього ювілею і були присвячені знімання, в яких з'явилася Ніна.

Агдал позувала на пляжі в білому купальнику з високою лінією бікіні, на деяких фото пляжний лук моделі доповнює золотий пояс із перлинними підвісками. Також вона приміряла біле бікіні у поєднанні з прозорим топом та злитий купальник з вирізами з боків.

instagram.com/si_swimsuit

Найімовірніше, знімання відбувалися давно, оскільки 15 квітня цього року Ніна Агдал оголосила про свою першу вагітність.

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