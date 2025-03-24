Вона повернулася: топмодель Міранда Керр уперше за довгий час знялася для глянцю

41-річна австралійська модель, колишній "янгол" Victoria's Secret та бізнесвумен – Міранда Керр – стала головною зіркою нового випуску журналу Stellar. На обкладинці зірка позувала в обтислій чорній сукні з оголеними плечима, яку доповнила натуральним макіяжем і мінімалістичними прикрасами.

instagram.com/stellarmag

Для фотосесії стилісти підібрали для Міранди стримані образи – без ефектних вирізів та екстравагантних фасонів.

instagram.com/stellarmag

instagram.com/stellarmag

Зазначимо, що Керр давно не знімалася для глянцевих журналів. Останнє її знімання відбулося 2022 року. Модель займалася вихованням своїх дітей – у неї їх четверо. Першого сина Флінна Міранда народила у шлюбі з актором Орландо Блумом 2011 року. 2013-го вона вийшла заміж за засновника Snapchat Евана Шпігеля і народила від нього трьох синів – Гарта, Майлза та П'єра.

instagram.com/stellarmag

instagram.com/stellarmag

Також Керр займається розвитком свого бренду органічної косметики, заснованого 2009 року.

Раніше, нагадаємо, модель Міранда Керр показала, який вигляд мала майже 30 років тому. Цікаво, що вона майже не змінилася.

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