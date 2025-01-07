Вона прекрасна: Памела Андерсон без макіяжу і в розкішному нуарному вбранні сяяла перед камерами

У цій сукні та аксесуарах вона нагадувала героїню старого чорно-білого фільму.
57-річна акторка та модель Памела Андерсон продемонструвала просто неймовірний образ, коли з'явилася на "Золотому глобусі". Вона прийшла на захід у чорній елегантній сукні досить лаконічного дизайну.
Це було вбрання з широкими бретельками та квадратним декольте, яке підкреслювало її талію. На грудях сукню прикрашали невеликі складки, а ззаду вона мала шлейф та високий розріз.
Сукня була від відомого бренду Oscar de la Renta. Памела носила його у поєднанні з оперними рукавичками, босоніжками на підборах та коштовностями від Pandora – кольє, сережками та браслетом.
Від макіяжу вона, як завжди, відмовилася, віддавши перевагу своїй натуральній красі. Волосся Памели було розпущене, а зачіску вона нещодавно трохи змінила і зробила чубок-шторку. Компанію на заході Андерсон склав її старший син Брендон. Молодий чоловік був в елегантному чорному смокінгу і білій сорочці.
На церемонії вона з'явилася, оскільки була номінована у категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі" за роль у картині The Last Showgirl, де зіграла головну героїню. Фільм став її величезним поверненням у кіно після паузи. Картина розповідає історію жінки, яка після тридцяти років успішного виступу має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, у якому вона працювала, раптово закривається. Також за цей фільм Памелі присудили премію "Мистецтво світла".
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