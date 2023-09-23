Вона приголомшлива: 53-річна супермодель 90-х Клаудія Шиффер вийшла на подіум показу Versace у Мілані

Нова колекція Versace була натхненна осінню 1995 року.
У Мілані триває Тиждень моди і 22 вересня у її межах відбувся показ нової колекції Модного дому Versace весна-літо 2024. Шоу наробило багато галасу через участь у ньому іменитих моделей.
Однією із зірок показу стала німецька супермодель 90-х – 53-річна Клаудія Шиффер.
Вона продемонструвала на подіумі м'ятно-зелену "металеву" сукню-комбінацію з мереживними вставками на грудях та талії, а також трендовим ромбоподібним принтом у клоунському стилі. Раніше Джорджіо Армані представив цілу колекцію із цим принтом.
Це досить традиційний фасон для цього бренду, як і бретельки, які були тонкими та з монограмою бренду. Доповнили образ Шиффер на подіумі туфлі з бантиками та об'ємне укладання.
Модельєрка Донателла Версаче поділилася в Instagram фотографіями з бекстейджу цього показу та назвала Шиффер іконою бренду.
"Приголомшливий підприємець, мати і моя улюблена білявка, не рахуючи мене. Ласкаво просимо назад до сім'ї Versace, я ніжно тебе люблю", — написала дизайнерка.
Нагадаємо, що у 90-х Клаудія дуже багато співпрацювала з цим брендом і брала участь у показах як Джанні Версаче, так і Донателли. Також вона знімалася у фотосесіях для бренду.
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