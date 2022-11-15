Вона приголомшлива: Джулія Робертс відвідала галавечір у Нью-Йорку

У цьому образі лауреатка "Оскара" трохи нагадувала школярку.
55-річна акторка Джулія Робертс відвідала благодійний захід SeriousFun Children's Network, який відбувався у нью-йоркському Лінкольн-центрі.
Зірка "Красуні" широко усміхалася фотографам, а також з ніг до голови була одягнена в лук від бренду Thom Browne.
На знаменитості був смугастий комплект, що складається з мініспідниці, жакету та пальта. Доповнювали цей образ біла класична сорочка та краватка. Також Робертс одягла щільні колготки, туфлі на шнурівці і зробила червоний манікюр.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно з аксесуарами від Thom Browne була помічена Сара Джесіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…", а також модель Джулія Фокс під час світського виходу.
Читайте також:
- У яскравій сукні та сережках: неймовірно красива Джулія Робертс на прем'єрі романтичної комедії
- У луку з колаборації Gucci та Adidas і за руку з Клуні: Джулія Робертс під прицілом папараці
- У стильному аутфіті від Burberry: чарівна Джулія Робертс на світському заході
- Як з'явився ефектний образ Джулії Робертс із фільму "Красуня"
- Воно мало бути іншим: історія розкішної червоної сукні з фільму "Красуня"