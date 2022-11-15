Вона приголомшлива: Джулія Робертс відвідала галавечір у Нью-Йорку

У цьому образі лауреатка "Оскара" трохи нагадувала школярку.

55-річна акторка Джулія Робертс відвідала благодійний захід SeriousFun Children's Network, який відбувався у нью-йоркському Лінкольн-центрі.

Зірка "Красуні" широко усміхалася фотографам, а також з ніг до голови була одягнена в лук від бренду Thom Browne.

На знаменитості був смугастий комплект, що складається з мініспідниці, жакету та пальта. Доповнювали цей образ біла класична сорочка та краватка. Також Робертс одягла щільні колготки, туфлі на шнурівці і зробила червоний манікюр.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зовсім нещодавно з аксесуарами від Thom Browne була помічена Сара Джесіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…", а також модель Джулія Фокс під час світського виходу.

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