Вона приголомшлива: Кетрін Зета-Джонс вийшла на червону доріжку у сукні кольору морської хвилі

Для світського виходу зірка кіно обрала вбрання улюбленого фасону.
Британська акторка та лауреатка премії "Оскар", яка нещодавно відсвяткувала своє 55-річчя — Кетрін Зета-Джонс — відвідала гламурний світський захід. Вона разом із чоловіком Майклом Дугласом з'явилася на відкритті Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі, який стартував у Саудівській Аравії, у місті Джедда.
Пара позувала фотографам перед прем'єрним показом фільму The Tales of Dayes Family ("Казки сім'ї Деєс") єгипетського режисера Каріма Шенаві, який розповідає історію 11-річного хлопчика-альбіноса, що стикається з труднощами через свою унікальну зовнішність і отримує шанс пройти прослуховування для єгипетської версії шоу талантів "Голос".
Для червоної доріжки красуня-акторка одягла сукню кольору морської хвилі від бренду Marmar Halim.
Це була сукня-бюстьє, що підкреслювала талію, груди та стегна, а також прикрашена безліччю дрібних складок. Носила Кетрін її у поєднанні з плісированою накидкою зі шлейфом і босоніжками від знаменитого італійського взуттєвого бренду Rene Caovilla, який характерний тим, що у нього ремінці-пружини прикрашені стразами.
Також вона уклала волосся в улюблену зачіску з легкими кучерями, зробила вечірній макіяж і одягла безліч прикрас з діамантами.
На цьому заході була також акторка Єва Лонгорія в золотому драпованому вбранні теж від Marmar Halim. А ось кохана футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — з'явилася на прем'єрі в "голій" сукні, усипаній кристалами.
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