Вона приголомшлива: Марго Роббі в гламурній сукні зі стразами вийшла на червону доріжку

Акторка привернула увагу гламурним вінтажним вбранням. Над її образом знову працював стиліст Ендрю Мукамал.
Зірка фільму "Барбі" — 33-річна Марго Роббі — прибула на свою батьківщину до Австралії, щоби взяти участь у церемонії вручення нагород Aacta Awards. На цьому заході акторку відзначили нагородою "Першопрохідник" за її вплив на кіноіндустрію як на місцевому, так і на міжнародному рівні.
На червону доріжку Марго цього разу одягла не образ культової ляльки, а приголомшливу сукню від бренду Vivienne Westwood.
Вбрання було вінтажним, оскільки є частиною колекції весна-літо 1998. Виконана сукня в класичному для цього бренду стилі з тісним корсетом та драпуванням на ліфі й стегнах. Декольте сукні було досить глибоким. Однак саме ця модель вбрання була повністю усипана стразами, які розкішно сяяли.
Образ Роббі доповнила легким макіяжем та укладанням із кучерями. Також вона відмовилася від великої кількості прикрас і наділа тільки діамантову каблучку.
Модель сукні, яку носила Марго, дуже популярна серед знаменитостей. Раніше в подібній сукні від Vivienne Westwood на публіці з'являлася співачка Дуа Ліпа і акторка Сальма Гаєк, а ось модель Барбара Палвін вийшла заміж. Також у міні-версії подібного вбрання модель Гейлі Бібер сфотографували папараці у Нью-Йорку.
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