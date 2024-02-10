Вона приголомшлива: Марго Роббі в гламурній сукні зі стразами вийшла на червону доріжку

Акторка привернула увагу гламурним вінтажним вбранням. Над її образом знову працював стиліст Ендрю Мукамал.

Зірка фільму "Барбі" — 33-річна Марго Роббі — прибула на свою батьківщину до Австралії, щоби взяти участь у церемонії вручення нагород Aacta Awards. На цьому заході акторку відзначили нагородою "Першопрохідник" за її вплив на кіноіндустрію як на місцевому, так і на міжнародному рівні.

На червону доріжку Марго цього разу одягла не образ культової ляльки, а приголомшливу сукню від бренду Vivienne Westwood.

Вбрання було вінтажним, оскільки є частиною колекції весна-літо 1998. Виконана сукня в класичному для цього бренду стилі з тісним корсетом та драпуванням на ліфі й стегнах. Декольте сукні було досить глибоким. Однак саме ця модель вбрання була повністю усипана стразами, які розкішно сяяли.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Образ Роббі доповнила легким макіяжем та укладанням із кучерями. Також вона відмовилася від великої кількості прикрас і наділа тільки діамантову каблучку.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Модель сукні, яку носила Марго, дуже популярна серед знаменитостей. Раніше в подібній сукні від Vivienne Westwood на публіці з'являлася співачка Дуа Ліпа і акторка Сальма Гаєк, а ось модель Барбара Палвін вийшла заміж. Також у міні-версії подібного вбрання модель Гейлі Бібер сфотографували папараці у Нью-Йорку.

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