Вона розкішна: 55-річна Сінді Кроуфорд підкреслила струнку фігуру красивою сукнею

Супермодель 90-х похизувалася обновкою.
Сінді Кроуфорд продемонструвала в Instagram розкішний образ. На знімках супермодель постала у фіолетовій сукні максі від Alex Perry з одним широким рукавом, завуженим на манжеті.
Вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі. І колір, до речі, дуже пасує Сінді.
Аутфіт знаменитість доповнила красивим укладанням з локонами, ніжним макіяжем і діамантовими прикрасами. Вийшов чудовий лук, в якому, ми впевнені, Кроуфорд була у центрі уваги заходу.
Раніше модель показала, як вона на вихідних без макіяжу і з пучком на голові релаксувала в джакузі.
Нагадаємо, Кроуфорд взяла участь у показі нової колекції Ріанни Savage X Fenty. На подіумі вона з'явилася у смарагдовій сукні з американською проймою, каплевидним декольте і високим розрізом.
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