Вона розкішна: 55-річна Сінді Кроуфорд підкреслила струнку фігуру красивою сукнею

Супермодель 90-х похизувалася обновкою.

Сінді Кроуфорд продемонструвала в Instagram розкішний образ. На знімках супермодель постала у фіолетовій сукні максі від Alex Perry з одним широким рукавом, завуженим на манжеті.

Сінді Кроуфорд / Instagram Сінді Кроуфорд

Вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі. І колір, до речі, дуже пасує Сінді.

Сінді Кроуфорд / Instagram Сінді Кроуфорд

Аутфіт знаменитість доповнила красивим укладанням з локонами, ніжним макіяжем і діамантовими прикрасами. Вийшов чудовий лук, в якому, ми впевнені, Кроуфорд була у центрі уваги заходу.

Раніше модель показала, як вона на вихідних без макіяжу і з пучком на голові релаксувала в джакузі.

Нагадаємо, Кроуфорд взяла участь у показі нової колекції Ріанни Savage X Fenty. На подіумі вона з'явилася у смарагдовій сукні з американською проймою, каплевидним декольте і високим розрізом.

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Сінді Кроуфорд в реальному житті (14 фото)

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