Вона розкішна: 58-річна Демі Мур приголомшила молодістю на показі Versace x Fendi

Вона відвідала показ колекції весна-літо, яка демонструвалася в межах Тижня моди в Мілані.

У Мілані відбувся довгоочікуваний показ колаборації двох культових брендів Versace і Fendi. Захід став місцем скупчення просто непристойної кількості знаменитостей, також шоу відзначилося і супермоделями, які вийшли на подіум, серед яких були Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл і Джіджі Хадід.

Гостею показу стала акторка Демі Мур. Вона прийшла на захід у повністю білому луці, який розбавила золотими прикрасами. Зокрема Демі поєднала топ, спідницю-олівець з монограмою і жакет. Також на ній були босоніжки, а в руці вона тримала невелику сумку.

Демі Мур / Getty Images

Нагадаємо, що в січні Демі Мур сама стала моделлю і пройшлася подіумом, демонструючи вбрання з кутюрної колекції італійського дому моди Fendi. Тоді образ зірки викликав у Мережі багато шуму, адже багато хто звернув увагу на риси її обличчя, які змінилися через пластичні операції.

Демі Мур / Associated Press

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Стильні образи Демі Мур (21 фото)

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