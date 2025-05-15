- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2789
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона розкішна: 58-річна Сальма Гаєк у бікіні та топлес знялася для глянцю
Акторка взяла участь у новій фотосесії для легендарного глянцю.
58-річна акторка, режисерка та продюсерка — Сальма Гаєк — стала головною зіркою легендарного журналу Sports Illustrated. На обкладинці глянцю зірка позує в басейні в смарагдовому бікіні, з кулоном з бірюзою на шиї та золотим ланцюжком на талії.
«У ній є творчий вогонь, який запалює все, до чого вона торкається», — говорить підпис до фото в Instagram видавництва.
Фотосесія відбулася у Мексиці. Сальма приміряла купальники різних кольорів, а також із анімалістичними принтами. Бікіні ефектно підкреслили пишні форми зірки.
Також 58-річна акторка позувала топлес.
Раніше, нагадаємо, Сальма Гаєк сяяла на червоній доріжці. Вона відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На акторці було чорне вбрання, що складалося з довгої вільної спідниці та прозорої шифонової блузки з пікантним вирізом, під яким було чорне боді.