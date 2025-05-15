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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2789
Час на прочитання
1 хв

Вона розкішна: 58-річна Сальма Гаєк у бікіні та топлес знялася для глянцю

Акторка взяла участь у новій фотосесії для легендарного глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сальма Гаєк знялася для Sports Illustrated

Сальма Гаєк знялася для Sports Illustrated

58-річна акторка, режисерка та продюсерка — Сальма Гаєк — стала головною зіркою легендарного журналу Sports Illustrated. На обкладинці глянцю зірка позує в басейні в смарагдовому бікіні, з кулоном з бірюзою на шиї та золотим ланцюжком на талії.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

«У ній є творчий вогонь, який запалює все, до чого вона торкається», — говорить підпис до фото в Instagram видавництва.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Фотосесія відбулася у Мексиці. Сальма приміряла купальники різних кольорів, а також із анімалістичними принтами. Бікіні ефектно підкреслили пишні форми зірки.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Також 58-річна акторка позувала топлес.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Раніше, нагадаємо, Сальма Гаєк сяяла на червоній доріжці. Вона відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На акторці було чорне вбрання, що складалося з довгої вільної спідниці та прозорої шифонової блузки з пікантним вирізом, під яким було чорне боді.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
2789
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