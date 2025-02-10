Вона розкішна: 61-річна "Міс Америка" Ванесса Вільямс у банановій сукні продемонструвала струнку фігуру

Ванесса Вільямс стала гостею 25-ої щорічної церемонії нагородження премії WhatsOnStage Awards, яка відбулася у Лондоні.

Акторка мала розкішний вигляд у яскравому аутфіті. На ній була елегантна довга сукня бананового кольору, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало розріз на спідниці, оголені плечі і було прикрашене зверху золотистим бісером у вигляді флористичної гілки.

Ванесса Вільямс / Фото: Getty Images

Образ Ванесса доповнила гостроносими туфлями-човниками кольору металік із пряжками-вузликами з кристалами.

Вільямс зробила укладання з м'якими локонами, насичений вечірній макіяж із червоною помадою, молочний манікюр, прикрасила вуха діамантовими сережками, а на зап'ясті був делікатний браслет.

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