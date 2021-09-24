Вона розкішна: 63-річна Шерон Стоун з'явилася на галавечорі в Монако

Вона розкішна: 63-річна Шерон Стоун з'явилася на галавечорі в Монако

Вона є амбасадором Dolce & Gabbana, тому знову вибрала вбрання від цього бренду.

У Монте-Карло відбувся галавечір Gala for the Global Ocean ( "Галавечір в ім'я захисту океанів"), організований фондом князя Монако Альбера II.

На захід з усього світу прибули діячі культури, вчені, інтелектуали, меценати, підприємці та інвестори і суперзірки, серед яких була і акторка Шерон Стоун.

Зірка "Основного інстинкту" з'явилася на заході в фіолетовій пишній сукні від Dolce & Gabbana, яку поєднала з чорними босоніжками і сумкою з короткою ручкою.

Шерон Стоун / Getty Images

Звичайно ж, на галавечорі також був присутній Альбер II і його сестра принцеса Кароліна. Разом вони позували зі Шерон Стоун для фото.

Шерон Стоун / Getty Images

Нагадаємо, що влітку Шерон вражала шанувальників своїми образами від Dolce & Gabbana на Каннському кінофестивалі.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон Стоун / Associated Press

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Шерон Стоун в бікіні (10 фото)

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