Вона розкішна: 69-річна Крісті Брінклі у червоній сукні приголомшила молодим і струнким виглядом

Супермодель 80-х на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.

Крісті Брінклі відвідала щорічну церемонію нагородження премією American Humane Hero Dog Awards, яка відбулася у Палм-Біч, Флорида. Вона була співведучою заходу.

Супермодель приголомшила своїм молодим виглядом, адже зовсім не скажеш, що їй 69.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

На червоній доріжці вона з'явилася у червоній обтислій сукні максі з рюшею та драпуванням на спідниці спереду, яка чудово підкреслила її струнку підтягнуту фігуру.

Свій образ Крісті доповнила гарним укладанням, макіяжем із пишними накладними віями, червоною помадою і рожевими рум'янами, а також червоним манікюром. У руці вона тримала чорний лакований клатч.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Брінклі також сфотографувалася з одним із лауреатів премії – 150-фунтовим європейським дог-терапевтом Маверіком. Вона мило обійняла пса і радісно усміхалася.

Нагадаємо, Крісті Брінклі любить також вихвалятися підтягнутим тілом у купальниках. Раніше вона показала фото у червоному бікіні.

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