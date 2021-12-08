Вона розкішна: 72-річну Меріл Стріп заскочили у Нью-Йорку після знімань

Голлівудську зірку сфотографували у Нью-Йорку, коли вона залишала студію шоу NBC's Today Show.

У програмі Меріл Стріп з'явилася, щоб розповісти про майбутній фільм "Не дивися вгору", в якому зіграла разом з Леонардо Ді Капріо, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Меттью Перрі, Аріаною Гранде, Дженніфер Лоуренс та з іншими знаменитими акторами.

У програмі акторка з'явилася в кольоровій сукні-футлярі та червоних замшевих туфлях, а ось на вулиці продемонструвала образ у пальті на запах, яке було виконане із сірої тканини та обшито з боків такою ж тканиною, як і її сукня. На очах у Меріл були окуляри, а волосся зібране в лаконічну зачіску.

Меріл Стріп / Getty Images

Сюжет фільму "Не дивися вгору" розповідатиме про двох астрономів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить усе людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку.

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