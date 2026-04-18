Вона розкішна: 76-річна Меріл Стріп у лакованому плащі кольору марсала потрапила під приціл папараці

Меріл Стріп / © Getty Images

Папараці знову заскочили Меріл Стріп у Нью-Йорку. Акторка була у хорошому настрої і з усмішкою зустріла фотографів.

Зірка вчергове захопила своїм ефектним аутфітом. Цього разу вона була одягнена у стильний лакований двобортний плащ кольору марсала з поясом. Під верхнім одягом на Меріл було червоне вбрання з принтом. Стріп доповнила свій лук лакованими червоними туфлями-човниками і червоною замшевою сумкою.

Меріл Стріп / © Getty Images

В акторки було розпущене волосся, ніжний макіяж і французький манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку — каблучкою з червоним каменем. На обличчя Меріл одягла масивні сонцезахисні бордові окуляри, які довершили її образ.

Нагадаємо, 30 квітня на широкі екрани українських кінотеатрів вийде довгоочікуване продовження культової історії про світ моди «Диявол носить Прада 2», у якому Меріл Стріп повернеться до своєї ролі Міранди Прістлі.