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Вона розкішна: 78-річна Гелен Міррен у фіолетовій сукні з оголеним плечем сяяла на кінофестивалі

Вона розкішна: 78-річна Гелен Міррен у фіолетовій сукні з оголеним плечем сяяла на кінофестивалі

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Британська акторка, як завжди, мала ефектний вигляд.

Гелен Міррен відвідала Каннський кінофестиваль. Акторка прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) від режисера Мішеля Хазанавічуса.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Гелен сяяла у чарівному образі. На ній була елегантна фіолетова сукня зі шлейфом і одним оголеним плечем.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Вбрання зірка скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках. Волосся їй уклали у гладку зачіску та зробили макіяж із рожевою помадою і блискучими тінями. У вухах у неї були діамантові сережки, а на шиї – кольє з діамантами.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press
Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гелен Міррен відвідала вечірку з нагоди 40-ї річниці Dolce&Gabbana у Мілані. Акторка продемонструвала розкішний образ у чорній вечірній сукні міді з паєтками і V-подібним вирізом.

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