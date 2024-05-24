Вона розкішна: 78-річна Гелен Міррен у фіолетовій сукні з оголеним плечем сяяла на кінофестивалі

Британська акторка, як завжди, мала ефектний вигляд.
Гелен Міррен відвідала Каннський кінофестиваль. Акторка прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) від режисера Мішеля Хазанавічуса.
На червоній доріжці Гелен сяяла у чарівному образі. На ній була елегантна фіолетова сукня зі шлейфом і одним оголеним плечем.
Вбрання зірка скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках. Волосся їй уклали у гладку зачіску та зробили макіяж із рожевою помадою і блискучими тінями. У вухах у неї були діамантові сережки, а на шиї – кольє з діамантами.
Нагадаємо, Гелен Міррен відвідала вечірку з нагоди 40-ї річниці Dolce&Gabbana у Мілані. Акторка продемонструвала розкішний образ у чорній вечірній сукні міді з паєтками і V-подібним вирізом.
Читайте також: