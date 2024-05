Вона розкішна: 78-річна Гелен Міррен у фіолетовій сукні з оголеним плечем сяяла на кінофестивалі

Гелен Міррен відвідала Каннський кінофестиваль. Акторка прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) від режисера Мішеля Хазанавічуса.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Гелен сяяла у чарівному образі. На ній була елегантна фіолетова сукня зі шлейфом і одним оголеним плечем.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Вбрання зірка скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках. Волосся їй уклали у гладку зачіску та зробили макіяж із рожевою помадою і блискучими тінями. У вухах у неї були діамантові сережки, а на шиї – кольє з діамантами.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гелен Міррен відвідала вечірку з нагоди 40-ї річниці Dolce&Gabbana у Мілані. Акторка продемонструвала розкішний образ у чорній вечірній сукні міді з паєтками і V-подібним вирізом.

Читайте також: