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- Шоу-бізнес
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Вона розкішна: 87-річна Джейн Фонда в елегантному костюмі перлинно-блакитного кольору з'явилася на церемонії
Джейн Фонда — не просто ікона стилю, вона – втілення вічної витонченості.
Джейн Фонда відвідала церемонію вручення нагород WMC 2025 Women’s Media Awards, яка відбулася у готелі JW Marriott Essex House у Нью-Йорку.
Для такої події акторка обрала елегантний шовковий костюм класичного крою ніжного перлинно-блакитного кольору. Він складався з однобортного жакета з зубчастими лацканами, топа і штанів-кльош.
Аутфіт Джейн доповнила босоніжками кольору металік. Фонда уклала своє сиве волосся в об’ємні голлівудські локони і зробила макіяж смокі-айс і з темно-бежевою помадою. Вуха зірка прикрасила гарними діамантовими сережками, шию — перлинним намистом, а руки — двома каблучками, одна була з перламутру, а інша - із золота у формі мушлі, і годинником із золотим корпусом і браслетом.
Фонда мала просто розкішний вигляд. Вона на власному прикладі демонструє, що стиль — це стан душі незалежно від віку.
Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонію закриття 78-го Каннського кінофестивалю одягла білу сукню максі приталеного силуету з невеликим шлейфом, яку для неї створив бренд Oscar de la Renta.