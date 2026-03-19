Вона розкішна: 88-річна Джейн Фонда у шоколадній сукні з лелітками продемонструвала струнку фігуру
Американська акторка у гламурному вбранні з’явилася на афтепаті премії «Оскар».
Джейн Фонда продемонструвала ефектний образ на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Акторка постала перед фотокамерами у шоколадній сукні максі з лелітками і довгими рукавами від бренду Rodarte, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Взута Джейн була у чорні шкіряні туфлі на стійких підборах.
Фонда своє фірмове сиве волосся уклала в об’ємну зачіску з кучерями, зробила макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем на очах та нюдовий манікюр.
У вухах в акторки були золоті сережки-кільця, на шиї — розкішне кольє у вигляді золотого ланцюга з діамантами і квітами, а на руці — каблучка з квіткою.
У свої 88 років Фонда має чудовий вигляд — вона може дати фору багатьом своїм молодшим колегам.
Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонію вручення нагород Women’s Media Awards прийшла у гламурному чорному жакеті, розшитому флористичними аплікаціями з бісеру, каміння та мережива.