Вона розкішна: 88-річна Джейн Фонда у шоколадній сукні з лелітками продемонструвала струнку фігуру

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда продемонструвала ефектний образ на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Акторка постала перед фотокамерами у шоколадній сукні максі з лелітками і довгими рукавами від бренду Rodarte, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Взута Джейн була у чорні шкіряні туфлі на стійких підборах.

Фонда своє фірмове сиве волосся уклала в об’ємну зачіску з кучерями, зробила макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем на очах та нюдовий манікюр.

У вухах в акторки були золоті сережки-кільця, на шиї — розкішне кольє у вигляді золотого ланцюга з діамантами і квітами, а на руці — каблучка з квіткою.

У свої 88 років Фонда має чудовий вигляд — вона може дати фору багатьом своїм молодшим колегам.

Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонію вручення нагород Women’s Media Awards прийшла у гламурному чорному жакеті, розшитому флористичними аплікаціями з бісеру, каміння та мережива.