Вона розкішна: 88-річна Джоан Коллінз у вечірній сукні сяяла на червоній доріжці

88-річна акторка, продюсерка і письменниця Джоан Коллінз відвідала світський захід.
Знаменитість приїхала на благодійний бал Майкла Джозефсона MBE в Манчестері і справила фурор своїм зовнішнім виглядом на червоній доріжці.
Коллінз була в чорній вечірній сукні, з об'ємними рукавами-ліхтариками з фатиновими вставками внизу. Взута Коллінз була в гостроносі туфлі-човники на підборах зі сріблястими бантиками у вигляді пряжок.
У жінки, як завжди, була об'ємна зачіска і досить насичений макіяж на обличчі з акцентом на очі і червоні губи. На шиї Джоан виблискувало дорогоцінне кольє, а в вухах були масивні сережки-кільця. На зап'ясті у акторки був великий перлинний браслет і тонкий золотий браслет, на пальці — каблучка з великим каменем, а нігті на руках були нафарбовані чорним лаком.
Варто зазначити, що Джоан Коллінз, незважаючи на поважний вік на червоних доріжках завжди має дуже привабливий вигляд.
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