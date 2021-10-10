Вона розкішна: 88-річна Джоан Коллінз у вечірній сукні сяяла на червоній доріжці

Вона розкішна: 88-річна Джоан Коллінз у вечірній сукні сяяла на червоній доріжці

88-річна акторка, продюсерка і письменниця Джоан Коллінз відвідала світський захід.

Знаменитість приїхала на благодійний бал Майкла Джозефсона MBE в Манчестері і справила фурор своїм зовнішнім виглядом на червоній доріжці.

Коллінз була в чорній вечірній сукні, з об'ємними рукавами-ліхтариками з фатиновими вставками внизу. Взута Коллінз була в гостроносі туфлі-човники на підборах зі сріблястими бантиками у вигляді пряжок.

Джоан Коллінз / Getty Images

У жінки, як завжди, була об'ємна зачіска і досить насичений макіяж на обличчі з акцентом на очі і червоні губи. На шиї Джоан виблискувало дорогоцінне кольє, а в вухах були масивні сережки-кільця. На зап'ясті у акторки був великий перлинний браслет і тонкий золотий браслет, на пальці — каблучка з великим каменем, а нігті на руках були нафарбовані чорним лаком.

Варто зазначити, що Джоан Коллінз, незважаючи на поважний вік на червоних доріжках завжди має дуже привабливий вигляд.

Читайте також:

Вона чудова: 88-річна Джоан Коллінз захопила ефектною сукнею і молодістю

На високих підборах і в прикрасах: Джоан Коллінз сфотографували в компанії чоловіка

Стиль Джоан Коллінз (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання