Вона розкішна: Адель дала перший за п'ять років повноцінний концерт та підкорила неймовірними образами

Вона розкішна: Адель дала перший за п'ять років повноцінний концерт та підкорила неймовірними образами

Співачка має чудовий смак, і щоразу її образи для сцени перевершують попередні.

У суботу, 2 липня, 34-річна Адель виступила на сцені лондонського Гайд-парку перед 65-тисячним натовпом. Цей концерт став першим великим шоу співачки за останні п'ять років, хоча після випуску альбому "30" вона мала кілька виступів перед публікою в Каннах, на Brit Awards 2022, а також заспівала кілька своїх хітів у шоу Adele One Night Only, яке транслювали на каналі CBS.

Цього разу вона мала повноцінний концерт, де публіка почула улюблені хіти та пісні з нового альбому. Зірка вийшла на сцену у двох елегантних образах, які зачаровували та ідеально підходили Адель. Перша сукня від Louis Vuitton була з оголеними плечима, А-силуету і з розшитою спідницею бісером. Її Адель доповнила елегантною зачіскою у стилі Старого Голлівуду та діамантовими сережками.

Адель / Фото: Getty Images

Другу сукню створив для співачки бренд Schiaparelli. Вбрання з V-подібним декольте також оголювало плечі співачки і було виконане з двох видів тканини: верх з оксамиту, а спідниця з шифону розшитого чорними паєтками. Доповнювали цей образ золотий пояс, біжутерія, а також ретро-зачіска "вулик".

Адель / Фото: Getty Images

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