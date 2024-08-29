Вона розкішна: Анджеліна Джолі у сукні з хутряною горжеткою вийшла на червону доріжку у Венеції

Анджеліна Джолі з'явилася на червоній доріжці 81-го Венеційського кінофестивалю. Акторка презентувала фільм "Марія", у якому зіграла головну роль. Разом із нею перед фотографами постав режисер байопіку – Пабло Ларраїн.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі і Пабло Ларраїн / Фото: Associated Press

Анджеліна, як завжди, мала приголомшливий вигляд. На ній була сукня кольору лате по фігурі з драпуванням і невеликим шлейфом. Аутфіт вона доповнила бежевою хутряною накидкою горжеткою, яка оголювала її тендітні плечі.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Акторці зробили акуратне укладання, вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді і манікюр винного відтінку.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Особливу увагу Джолі приділила аксесуарам. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки з діамантами, а на руці – золотий браслет і каблучка з діамантами. До горжетки вона прикріпила вишукану золоту брошку у вигляді квітки з різнокольоровим камінням.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Про фільм "Марія":

Це байопік про легендарну оперну співачку грецького походження Марію Каллас. Її називають першою дівою та однією з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Картина заснована на реальних фактах і розповідає про бурхливі, чудові і трагічні сторінки життя Марії Каллас, які вона переосмислює під час своїх останніх днів у 1970-х роках у Парижі. У той час в артистки були проблеми з голосом, через які вона втрачала вагу, переживала менопаузу і хворіла на дерматоміозит.

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