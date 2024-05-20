Вона розкішна: Демі Мур у сукні з незвичайним бантом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

61-річна Демі Мур мала чудовий вигляд, коли з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 19 травня. Акторка відвідала захід, щоб разом із колегами презентувати фільм жахів "Речовина", в якому вона зіграла.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Для свого тріумфу перед фотографами Мур обрала особливу сукню – вбрання відтінку айворі від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024, яку бренд презентував на Тижні моди у Парижі.

Сукня була без бретельок і розкльошена донизу. Спереду її на декольте прикрашав величезний бант та кілька складок.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Доповнила свій образ голлівудська зірка діамантами, легким макіяжем, а також улюбленою зачіскою з дуже довгим волоссям, яке спадало їй нижче талії.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Днем раніше знаменитість сяяла перед фотографами у червоній сукні від Giorgio Armani Prive з колекції осінь-зима 2023. Воно було повністю розшите дрібними лелітками, бісером та камінням. Вбрання мало невелике V-подібне декольте.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Читайте також:

77-й Канський кінофестиваль у фотографіях (25 фото)