Вона розкішна: Демі Мур у сукні з незвичайним бантом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Акторка стала головною зіркою червоної доріжки.
61-річна Демі Мур мала чудовий вигляд, коли з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 19 травня. Акторка відвідала захід, щоб разом із колегами презентувати фільм жахів "Речовина", в якому вона зіграла.
Для свого тріумфу перед фотографами Мур обрала особливу сукню – вбрання відтінку айворі від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024, яку бренд презентував на Тижні моди у Парижі.
Сукня була без бретельок і розкльошена донизу. Спереду її на декольте прикрашав величезний бант та кілька складок.
Доповнила свій образ голлівудська зірка діамантами, легким макіяжем, а також улюбленою зачіскою з дуже довгим волоссям, яке спадало їй нижче талії.
Днем раніше знаменитість сяяла перед фотографами у червоній сукні від Giorgio Armani Prive з колекції осінь-зима 2023. Воно було повністю розшите дрібними лелітками, бісером та камінням. Вбрання мало невелике V-подібне декольте.
Читайте також:
- В елегантній сукні і з крихітним песиком на руках: ефектна Демі Мур на Лазуровому узбережжі
- Кольору морської хвилі: Демі Мур зачарувала другою гламурною сукнею в Каннах
- Вау, яка елегантна: 61-річна Демі Мур відвідала благодійний захід