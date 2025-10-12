Вона розкішна: дружина мільярдера Лорен Санчес у червоній сукні з пишним декольте похизувалася стрункою фігурою

Лорен Санчес

Реклама

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram знімки зі своєї нової фотосеcії у розкішному образі.

Лорен Санчес

Журналістка позувала перед фотокамерою у вінтажній червоній сукні міді без бретельок і з драпуванням від бренду Vivienne Westwood. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишний бюст, акцентну лінію на талії та асиметричний поділ.

Лорен Санчес

Лук Санчес доповнила червоними оксамитовими босоніжками на шпильках.

Реклама

Лорен Санчес

Лорен зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями, нюдовий манікюр, чорний педикюр і завершила лук комплектом діамантових прикрас.

Лорен Санчес

У цьому аутфіті Санчес мала стрункий та ефектний вигляд.

Лорен Санчес

Нагадаємо, раніше Лорен Санчес показала у своєму фотоблогу, як відвідала одну зі шкіл, де зустрілася з дітьми і почитала з ними книжку.