- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 475
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона розкішна: дружина мільярдера Лорен Санчес у червоній сукні з пишним декольте похизувалася стрункою фігурою
Телеведуча, журналістка та бізнесвумен приміряла вантажне вбрання від відомого бренду і влаштувала собі фотосесію.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram знімки зі своєї нової фотосеcії у розкішному образі.
Журналістка позувала перед фотокамерою у вінтажній червоній сукні міді без бретельок і з драпуванням від бренду Vivienne Westwood. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишний бюст, акцентну лінію на талії та асиметричний поділ.
Лук Санчес доповнила червоними оксамитовими босоніжками на шпильках.
Лорен зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями, нюдовий манікюр, чорний педикюр і завершила лук комплектом діамантових прикрас.
У цьому аутфіті Санчес мала стрункий та ефектний вигляд.
Нагадаємо, раніше Лорен Санчес показала у своєму фотоблогу, як відвідала одну зі шкіл, де зустрілася з дітьми і почитала з ними книжку.