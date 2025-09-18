- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 555
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона розкішна: Дженніфер Еністон у чорній сукні на бретельках потрапила під приціл папараці
56-річну Дженніфер Еністон зазнімкували дорогою з шоу в Нью-Йорку.
Дженніфер у лаконічній чорній сукні залишала «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером» у театрі Еда Саллівана в Нью-Йорку, коли її сфотографували папараці.
Чорна сукня міді, яку цього дня носила Дженніфер була на тонких бретельках і чудово підкреслювала її фігуру. Вона доповнила лук чорними босоніжками на підборах, бездоганним укладанням (автором якої став її беззмінний перукар Кріс Макміллан) та гарним макіяжем.
Зазначимо, зараз Еністон зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому виконує не лише одну з головних ролей (разом із Різ Візерспун), а й є продюсеркою проєкту, як і Різ.
Нагадаємо, серіал «Ранкове шоу» від Apple TV+ вийшов 17 вересня. Раніше ми показували, який образ Дженніфер обрала для його прем’єри минулого тижня.