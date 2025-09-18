ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Вона розкішна: Дженніфер Еністон у чорній сукні на бретельках потрапила під приціл папараці

56-річну Дженніфер Еністон зазнімкували дорогою з шоу в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер у лаконічній чорній сукні залишала «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером» у театрі Еда Саллівана в Нью-Йорку, коли її сфотографували папараці.

Чорна сукня міді, яку цього дня носила Дженніфер була на тонких бретельках і чудово підкреслювала її фігуру. Вона доповнила лук чорними босоніжками на підборах, бездоганним укладанням (автором якої став її беззмінний перукар Кріс Макміллан) та гарним макіяжем.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Зазначимо, зараз Еністон зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому виконує не лише одну з головних ролей (разом із Різ Візерспун), а й є продюсеркою проєкту, як і Різ.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Нагадаємо, серіал «Ранкове шоу» від Apple TV+ вийшов 17 вересня. Раніше ми показували, який образ Дженніфер обрала для його прем’єри минулого тижня.

Дата публікації
Кількість переглядів
555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie