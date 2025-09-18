Вона розкішна: Дженніфер Еністон у чорній сукні на бретельках потрапила під приціл папараці

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер у лаконічній чорній сукні залишала «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером» у театрі Еда Саллівана в Нью-Йорку, коли її сфотографували папараці.

Чорна сукня міді, яку цього дня носила Дженніфер була на тонких бретельках і чудово підкреслювала її фігуру. Вона доповнила лук чорними босоніжками на підборах, бездоганним укладанням (автором якої став її беззмінний перукар Кріс Макміллан) та гарним макіяжем.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Зазначимо, зараз Еністон зайнята промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому виконує не лише одну з головних ролей (разом із Різ Візерспун), а й є продюсеркою проєкту, як і Різ.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Нагадаємо, серіал «Ранкове шоу» від Apple TV+ вийшов 17 вересня. Раніше ми показували, який образ Дженніфер обрала для його прем’єри минулого тижня.