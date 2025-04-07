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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У компанії солідного красунчика: Джей Ло у білосніжному костюмі з пікантним декольте потрапила під приціл папараці

Папараці заскочили 55-річну артистку та акторку на знімальному майданчику нового фільму.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес знову потрапила до об’єктивів папараці під час знімань нової романтичної комедії «Службовий роман» для Netflix, у якій вона грає головну роль. Знімання фільму від режисера Олівера Паркера стартували декілька тижнів тому у місті Гобокен, штат Нью-Джерсі.

Цього разу попдіва під прицілом фотографів опинилася разом зі своїм партнером-красунчиком у стрічці — зіркою «Тед Лассо» Бреттом Ґолдштейном, який мав солідний вигляд.

Дженніфер Лопес і Бретт Ґолдштейн / © Getty Images

Дженніфер Лопес і Бретт Ґолдштейн / © Getty Images

Джей Ло мала розкішний вигляд у білосніжному ансамблі. На ній був костюм, який складався з двобортного подовженого жакета з пікантним декольте та штанів-палацо. Зверху вона одягла елегантний тренч із поясом. На плечі у зірки висіла чорна містка сумка Christian Dior.

Аутфіт Лопес доповнила бежевими замшевими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах. У неї було об’ємне укладання з локонами, ніжний макіяж, стильні окуляри-авіатори на обличчі, золоті сережки у вухах і масивний золотий ланцюжок на шиї.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес папараці заскочили на знімальному майданчику біля фудтраку. Артистка була одягнена у пальто кольору слонової кістки і білій сорочці, які скомбінувала із замшевими сірими туфлями.

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