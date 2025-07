Вона розкішна: Дженніфер Лопес у блискучому боді з красивим декольте виступила на концерті в Іспанії

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес у межах свого туру «Up all night» виступила з концертом в іспанському місті Понтеведра, у парку Тафіса.

На сцені попдіва з’явилася в ефектному пікантному образі. На ній було сріблясте боді на бретельках, оздоблене блискучим камінням, з красивим глибоким декольте. Вона мала стрункий і спокусливий вигляд.

Лук Джен доповнила високими срібними ботфортами з камінням і на підборах. У неї було об’ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і лаконічні прикраси.

Лопес виконала всіма улюблені хіти «Jenny From the Block», «Let’s Get Loud», «On the Floor», а також презентувала нові треки з туру — «Wreckage of You», «Regular», «Free» та інші. Артистка потішила прихильників не лише гарним співом, а й видовищними запальними танцями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес під час церемонії American Music Awards продемонструвала кілька розкішних образів від відомих брендів.

