Вона розкішна: Дженніфер Еністон прийшла на прем'єру фільму у напівпрозорій сукні-сітці

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра комедійного детективу "Загадкове вбивство 2", головні ролі в якому зіграли Дженніфер Еністон та Адам Сендлер.

Перед камерами 54-річна акторка з'явилася в приголомшливій сріблястій сукні від бренду Versace — мінівбранні, яке демонструвало її стрункі ноги та розкішну бронзову засмагу.

Сукня була виконана у вигляді сітки, мала напівпрозорі деталі, розшита бісером, мала елементи з вишивкою нитками і навіть торочкою.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Вбрання Дженніфер доповнила лаконічними сріблястими босоніжками, декількома прикрасами, а також стильним манікюром та педикюром молочного відтінку.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Також вона зробила легке укладання та макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Компанію на заході Еністон склав її колега за фільмом Адам Сендлер, образ якого кардинально відрізнявся від її гламурного, адже він віддав перевагу спортивному вбранню.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

У фільмі актори граю подружжя — сержанта поліції та перукарку, які вирушають на відпочинок до Парижа та опиняються в центрі детективної історії.

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